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İsrail Savunma Bakanı Lieberman: Fotoğraf çekmeden öldürün

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail askerlerine “Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden Filistinlileri öldürün” talimatını verdi.

İHA | 13.04.2018 - 13:11..
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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün Gazze sınırında askerlerine yaptığı kışkırtıcı açıklamada, “Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden Filistinlileri öldürün.” dedi.

HER ASKERE HER ÖLÜ İÇİN ONUR MADALYASI

İsrailli gazeteci Gideon Levy ise Liberman’ın açıklamalarına karşılık, "Liberman, askerlerine masum sivillere ateş etmesini emrediyor. Savunma bakanı her askere, her ölü için onur madalyası veriyor.” ifadelerini kulandı.

Öte yandan, İsrailli iki askerin Filistinli silahsız bir genci hedef alıp ateş açtıkları videoların sosyal medya ortamlarında yayınlanmasının ardından, İsrailli Knesset üyesi Ahmed et-Tiybi yaptığı açıklamada, “Bu işgalin gerçek yüzünü temsil ediyor. Lieberman ve askerleri faşistler ve suçlular." şeklinde konuştu.

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