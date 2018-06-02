İsrail'de gözaltılar devam ediyor

İsrail'in yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan Haaretz’te ilginç bir olaya değinildi. Haberde Kudüs'te Ramazan ayında oruç tutanları uyandıran davulculara ceza kesilmekle kalınmadığı, aynı zamanda da gözaltı kararı çıktığı bilgisi yer aldı.

YAHUDİLER GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZ OLDU

Özellikle genç Filistinli erkekleri hedef alan Kudüslü güvenlik ekipleri, gerekçe olarak Yahudilerin ‘gürültüden’ rahatsız olmasını gösterdi.

Gazete'nin haberinde, “Bu yıl ilk defa polisler bölgede yaşayanların şikayeti üzerine ceza kesmeye başladı. 6 kişi sorgulandı ve ceza aldı üstelik alınan cezalar binlerce şekele (İsrail para birimi) eşit.” ifadeleri yer aldı.

"EVLERİN ÖNÜNDEN BİRKAÇ SANİYE GEÇMİŞİMDİR"

Konuyla ilgili araştırma yapan yüksek tirajlı gazete Filistinili davulculara ulaştı ve onlarla bir röportaj yaptı. Filistinli davulcu Muhammed Hajiji konuyla ilgili olarak, “3 yıldan beri Eski Şehir’de bu işi yapıyorum. Daha önce de başka bölgelerde 8 yıl boyunca yaptım. Daha önce polis beni hiç rahatsız etmemişti. Müslümanlar arasında yaşayan 3 Yahudi ailesi var, biri yeni diğer 2’si eski aile. Polis bana şikayetin bölgede yaşayan Yahudilerden geldiğini söyledi. Zaten bütün yürüyüşüm 20 dakika sürüyor, evlerinin önünden birkaç saniyede geçmişimdir. Bana ilk cezada 450 şekel (yaklaşık 126 dolar), ikincisinde 1000 ve diğerlerinde de 1000’er 1000’er artarak para alacaklarını söylediler.” dedi.

"POLİS GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPTI"

Polis ile de mülakat yapan Haaretz polislerle ilgili demeci de paylaştı. Konuyla ilgili çarpıcı açıklama yapan polisler, “Bu bölgede yaşayanların yaşam kalitesi için gürültü kirliliğinin ciddi bir sorun olduğunu gördük. Polis konuyla ilgili gerekli müdahaleyi yaptı.” ifadelerini kullandı.