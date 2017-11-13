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İsrail: Suriye'de operasyonlarımız sürecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de askeri operasyonlara devam edeceklerini ABD ve Rusya'ya bildirdiklerini söyledi.

13.11.2017 - 23:30
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Lideri olduğu Likud partisinin toplantısında konuşan Netanyahu, "Sınırlarımızı biz kontrol ediyoruz, ülkemizi biz koruyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarına göre Suriye'de - güneyi de dahil - operasyonlara devam edeceğimizi başta Washington ve Moskova olmak üzere dostlarımıza bildirdim." dedi.

İsrail: Suriye'de operasyonlarımız sürecek

TRUMP VE PUTİN'İN SURİYE ANLAŞMASI SONRASI

Netanyahu'nun bu açıklaması, Vietnam'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye konusunda ortak bir metne imza attıklarını açıklamalarının ardından geldi.

İsrail: Suriye'de operasyonlarımız sürecek

İsrail basınında da Putin ile Trump'ın vardığı anlaşmayla İran askerlerinin İsrail sınırının 5 kilometre yakınına kadar gelmesine imkân sağlandığı ve Tel Aviv yönetimin bundan rahatsız olduğu yönünde haberler yer aldı. Putin ve Trump'ın 7 Haziran'da ilan edilen Suriye'nin güneyindeki ateşkesin uzatılmasında da mutabık kaldıkları belirtildi.

Netanyahu'nun Suriye'deki askeri operasyonlarına devam edeceklerini açıklarken kullandığı "Suriye'nin güneyi de dahil" ifadesi bu açıdan dikkati çekti.

İsrail: Suriye'de operasyonlarımız sürecek

İSRAİL'İN "KIRMIZI ÇİZGİLERİ"

İsrail hükümeti, "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor.

Başbakan Netanyahu daha önce yaptığı bir açıklamada, "İran ve vekillerine, genel olarak Suriye'de, özel olarak da Suriye'nin güneyinde askeri bir varlık kurma imkânı sağlanmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in, sınırları ötesinde yaşanan gelişmeleri izlemeye ve kırmızı çizgilerini muhafazaya devam edeceğini kaydeden Netanyahu, bu kırmızı çizgileri ise "Hizbullah ya da İran güçlerinin Suriye'de güçlenmesini, özellikle de hassas silahlar elde etmesini önlemek", "bu güçlerin İsrail sınırı boyunca sahada varlık göstermesine engel olmak" ve "İran'ın genel olarak Suriye'nin tamamında askeri varlık kurmasını engellemek" şeklinde sıralamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail ordusu, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye'den topraklarına roket atıldığını iddiasıyla Beşşar Esed rejimine muhalif örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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