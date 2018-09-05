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İsrail Suriye'deki 200'den fazla İran yerini vurdu

İsrail'in son bir buçuk yılda Suriye'deki İran güçlerine ait olduğu iddia edilen 200'den fazla hedefe saldırı düzenlediği bildirildi.

AA | 05.09.2018 - 03:51..
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İsrail ordusunun son 18 ayda Suriye'de İran'a ait olduğu ileri sürülen 200'den fazla hedefi, çoğunluğu savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarla vurduğu belirtildi.

HEDEF İRAN'A AİT BÖLGELER

İsrailli yetkili, vurulan hedeflerin büyük bir bölümünün "İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu iddia edilen silah sistemleriyle bazı altyapılardan oluştuğunu" dile getirdi.

Saldırıların İran'ın Suriye'deki varlığını engellemeyi amaçladığını söyleyen yetkili, söz konusu saldırılar nedeniyle İran Devrim Muhafızlarının Suriye'deki birçok üssü boşaltmak zorunda kaldığını iddia etti.

İsrail medyası, 2013 yılından  bu yana İsrail'in Suriye topraklarına saldırılar düzenlediğini bildiriyor. İran'ın Suriye'ye yerleşmeye çalıştığını sık sık iddia eden İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in de Suriye'deki İran varlığına karşı olduğunu dile getiriyor.

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