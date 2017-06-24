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İsrail Suriye'nin iki tankını vurdu

İsrail'in, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

24.06.2017 - 17:54
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan ondan fazla rokete karşılık, bu roketlerin atıldığı mevzinin vurulduğu belirtildi.

ROKETLERE KARŞILIK VERİLDİ

Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Suriye rejimine ait iki tankın da vurulduğu ifade edilen açıklamada, "İsrail'in egemenliğinin kabul edilemez bir şekilde ihlal edilmesinden dolayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne resmi bir protesto gönderildi." denildi.

GOLAN TEPELERİN'NDEKİ ÇATIŞMA

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen bazı roketlerin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği iddia edilmişti.

Suriye'nin Kuneytra şehrinde devam eden iç savaş nedeniyle tedbir alındığı belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillere "sınıra yakın açık alanlarda toplanmamaları ve hareket halinde olmamaları" yönünde uyarıda bulunulduğu kaydedilmişti.

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