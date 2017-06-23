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İsrail Suudi Arabistan'la barışmak istiyor

İsrail’in İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Kral Selman’a İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ülkesine davet etmesi çağrısında bulundu.

23.06.2017 - 09:12
  1. Haberler
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İsrail Suudi Arabistan'la barışmak istiyor

Yisrael Katz, Suudi Arabistan’ın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması gerektiğini dile getirdi.

"VELİAHTINIZI DA GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

“Kral Selman’a İsrail Başbakanı Netahyahu’yu ülkesine resmi ziyaret için davet etmesi çağrısında bulunuyorum“ diyen Katz, “Donald Trump sizin ülkenizi ziyaret ettiğinde, ne kadar misafirperver olduğunuzu gördük. Kendi veliahtınızı da Tel Aviv’e gönderebilirsiniz.“ dedi.

İsrail Suudi Arabistan'la barışmak istiyor

SAVUNMA BAKANI DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İsrail Savunma Bakanı Lieberman da geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ile tam dilopmatik ilişkilerin başlaması çağrısında bulunmuştu. Lieberman, “Filistin ile barış görüşmeleri başlamadan önce ılımlı Sünni Müslüman ülkelerle bir barışın sağlanması şart.“ demişti.

İsrail Suudi Arabistan'la barışmak istiyor

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