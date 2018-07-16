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İsrail tehdidi yüzünden eğitim dönemi erken başladı

Doğu Kudüs’te bulunan Han El-Ahmar Okulu, İsrail tehdidi yüzünden 2018-2019 eğitim-öğretim yılına erken start verdi.

İHA | 16.07.2018 - 12:32..
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İsrail’in tehdidi altında bulunun Doğu Kudüs’teki Han El-Ahmar Okulu, İsrail tehdidi yüzünden 2018-2019 akademik yılına erken başladı. Filistin Eğitim Bakanlığı, Han El-Ahmar bölgesinde bulunan okulun yıkılmasını önlemek ve bölge sakinlerine destek vermek amacıyla eğitimini istisnai olarak erken başlattı.

ÇOK SAYIDA YETKİLİ KATILDI

Okulun yeni eğitim dönemi açılışına Filistin Milli Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Batı Şeria’daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Dagles, öğrenciler, öğretmenler, bazı bakanlar ve çok sayıda Filistinli yetkili katıldı.

İsrail tehdidi yüzünden eğitim dönemi erken başladı

"EL- AHMAR SAKİNLERİNE DESTEK VERECEĞİZ"

Törende konuşan Bakan Saydam, "İşgalin her türlü baskı ve dayatmalarına rağmen Han El-Ahmar sakinleri teslim olmadı, onları sevgiyle selamlıyoruz. İsrail’in tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar Han El-Ahmar sakinlerine destek vereceğiz." dedi.

Saydam, Han El-Ahmar Okulunun yeni döneme erken başlamasının İsrail işgaline karşı büyük bir meydan okuma olduğunu ifade etti.
İsrail mahkemesi, 24 Mayıs’ta yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

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