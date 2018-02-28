İsrail YPG'ye hava desteğini gündeme aldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'e doğru ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, sahada hilal şeklini oluşturdu.

AMERİKA VE İSRAİL'İN TERÖR PLANI

Türkiye'nin sınırından tamamen temizlenen teröristlere son darbelerin vurulması için hazırlıklar sürerken; İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesinde çıkan haber, Amerika ve İsrail'in planlarını da açığa çıkardı.

Rachel Avraham'ın imzasıyla çıkan haberde, Afrin'de YPG'li teröristlerin ağır darbeler aldığı ifade edildi.

"HAVA DESTEĞİYLE CESARETLENDİRELİM"

İran'dan Akdeniz'e açılacak yolun kapatılması için Türkiye'ye rağmen YPG'nin desteklenebileceğini belirten Avraham, "Eğer İsrail ve ABD hava desteğiyle bölgedekileri cesaretlendirebilirse bölgedeki statükoyu hem Amerika hem de İsrail'in lehini değiştirebilir" diye yazdı.