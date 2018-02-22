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İsrail'de Afrikalı göçmenler açlık grevine başladı

İsrail'in "ülkeyi gönüllü terk etme ya da hapis cezası" seçeneklerini sunan tartışmalı göçmen programı çerçevesinde sığınmacıları hapse atması üzerine, yüzlerce Afrikalı göçmenin açlık grevine başladı

AA | 22.02.2018 - 07:43..
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İsrail yerel basınında çıkan haberlere göre, İsrail'i terk etmeyi reddeden yedi Eritreli, "kaçacakları şüphesiyle" Saharonim Hapishanesi'ne gönderildi. Tartışmalı göçmen programı çerçevesinde ilk kez Afrikalı sığınmacıların hapishaneye gönderilmesinin ardından, Holot göçmen merkezindeki yüzlerce Afrikalının açlık grevine başladığı belirtildi.

İsrail'de Afrikalı göçmenler açlık grevine başladı


Fotoğraf: ARŞİV

İsrail hükümeti, göçmenlerin girişlerini engellemek için başlangıçta, "süresiz gözaltı" ve "İsrail sığınmacı sistemine ulaşımı engellemek" gibi bazı tedbirler aldı. İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2013'te gözaltıların yasa dışı olduğuna hükmetti. Hükümet ise sığınmacıların Necef'teki Holot merkezinde tutulduklarını açıkladı.

İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017’de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ocak ayında yaptığı açıklamada, bu uygulamanın sınır güvenliği için gerekli olduğunu, yasa dışı göçe izin veremeyeceklerini, İsrail'e "sızanların" sınır dışı edileceğini bildirmişti.

Eritreli kaçak göçmenlerden Halofom Sultan daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'de yedi yıl boyunca yasal mülteci statüsü alamadığını belirterek, "Hapse girmeyi tercih ederim, en azından hayatta olurum." diye konuşmuştu.

"YA GÖNÜLLÜ AYRIL YA DA HAPSE GİR"

İsrail, sığınmacılara 3 bin 500 dolar para ve bilet karşılığı gönüllü olarak ülkeyi terk edip kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gitme, aksi halde ise süresiz hapis cezası seçeneklerini sunuyor.

Knesset'ten geçen yasada 31 Mart'a kadar İsrail'den çıkmayı kabul etmeyenlerin bu tarihten itibaren hapse atılması öngörülüyor. Ancak yerel basındaki haberlere göre İsrail, 7 Eritreliyi hapse göndererek bu uygulamaya şimdiden başladı.

ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİKLERİNDE ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORLAR

Afrikalı Sığınmacılar Gelişim Merkezi, sınır dışı edilecek bu kişilerin çoğu 2006-2012 yılları arasında Eritre ve Sudan gibi ülkelerden, savaştan ve katliamlardan kaçıp gelenler olduğunu açıkladı.

Yasa dışı sığınmacıların birçoğu üçüncü bir ülkeye gitseler dahi sonunda kaçtıkları ülkelerine geri gönderilmekten ve orada öldürülmekten korkuyor. Bu zorlayıcı yasa çıkmadan önce yaklaşık 20 bin kişi İsrail'in "gönüllü çıkış programı" kapsamında son 4 yılda sınır dışı edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail Göç İdaresi'nin 2013'e kadar neredeyse tüm Sudan ve Eritreli göçmenlerin sığınma taleplerini reddettiğini belirtti.

İsrail'e 2013'ten 2017 ortalarına kadar 12 bin 437 kişinin sığınma talebinde bulunduğu, bunlardan 7 bin 437'sinin geçen haziran ayına kadar bir yanıt beklediği ifade ediliyor. Diğer taleplerin ise neredeyse tamamının reddedildiği aktarıldı.

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