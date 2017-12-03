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İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

Başkent Tel Aviv'de yaklaşık 30 bin İsrailli, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Netanyahu'yu ve hükümetini istifaya çağırdı.

Haber Merkezi | 03.12.2017 - 03:46..
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İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

Hükümet içindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını protesto eden göstericiler, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun istifasını istedi.

Polis, zaman zaman protestocularla karşı karşıya gelse de, kalabalık gruplara sert müdahaleler edilmediği bildirildi.

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

NETANYAHU 6 KEZ SORGULANDI, KONUTU ARANDI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle resmi konutunda iki hafta önce 6. kez sorguya alınmıştı. İsrail polisi de, Netanyahu’nun konutunda yolsuzluk iddialarıyla ilgili arama yapmıştı.

İsrail'de Netanyahu protestosu VİDEO

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

"İŞ ADAMINA VİZE İÇİN YARDIM ETTİ" İDDİASI

Polis Netanyahu’nun, Arnon Milchan’ın da aralarında bulunduğu birçok iş adamından pahalı purolar, şampanya ve mücevher dahil olmak üzere rüşvet almasından şüpheleniyor. Ayrıca Netanyahu’nun iş adamı Milchan’a ABD vizesi almasına da yardım ettiği iddia edildi.

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

EŞİNE DE "HEDİYE ALDI" SUÇLAMASI

General Koresh Barnour’un Milchan başkanlığında yürütülen soruşturmada, Avustralyalı milyarder James Packer’ın, Netanyahu’ya sunduğu iddia edilen hediyelerin yanı sıra Netanyahu’nun eşi Sara’ya da verildiği iddia edilen hediyeler de iddialar arasında yer alıyor.

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

İsrail'de binlerce kişiden Netanyahu protestosu

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