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İsrail'de radikal Yahudiler için kadınsız görseller

IKEA kataloğu, İsrail'de kadınların tek bir sayfada bile görülmediği bir versiyonuyla basıldı. Şirinler afişinden Şirine kaldırıldı.

28.04.2017 - 17:24
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İsrail'de radikal Yahudiler için kadınsız görseller

Şalom gazetesinin haberine göre, IKEA İsrail’in bastığı katalogda alışılagelmiş dekorasyon fotoğraflarında yalnızca babalar ve oğullar görülüyor, anneler ve kız kardeşler bulunmuyor.

Bunun yanı sıra dolaplarda görülen kıyafetler de yalnızca Haredilerin giydiği siyah pantolonlar ve beyaz gömlekler. Kitaplıklar ise Talmud ciltleriyle dolu.

İsrail'de radikal Yahudiler için kadınsız görseller

ŞİRİNE AFİŞLERDEN KALDIRILDI

Tel Aviv yakınlarındaki bulunan ultra-Ortodoksların yaşadığı Bnei Brak şehrinde önümüzdeki hafta vizyona girecek olan ‘Şirinler-Kayıp Köy’ animasyon filminin afişindeki sarı saçlı ‘Şirine’ de benzer bir uygulamadan nasibini aldı.

Filmde Şirine karakteri baş rollerden biri olmasına rağmen afişte yalnızca erkek Şirinler görülüyor.

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