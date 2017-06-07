İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

El Cezire'de yayınlanan habere göre, fanatik Yahudilerden oluşan bir grup, El-Cezire'nin Batı Kudüs'ün Malha bölgesinde yer alan ofisine baskın yaptı.

KANALIN KAPATILMASINI İSTEDİLER

Baruch Marzel adlı bir Yahudi'nin öncülüğündeki grup İsrail hükümetinden, "terör örgütlerine destek verdiğini" iddia ettikleri kanalın ofisinin kapatılmasını istedi. Kanalın kapatılması talebinin yer aldığı bir afişi taşıyan bu kişiler, ofiste yaptıkları kışkırtıcı açıklamalardan sonra binadan ayrıldı.

İSRAİL DEVLETİ AÇIKLAMA YAPMADI

İsrail makamlarından ise şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin ardından, Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, El-Cezire televizyonunun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıklamış, daha sonra Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüğünü duyuran Ürdün de kanalın başkent Amman'daki ofisinin kapatılacağını belirtmişti.