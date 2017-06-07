taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.332
USD
3,5130
EURO
3,9628
ALTIN
146,12
PETR
49,9100

İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

Katar merkezli El-Cezire televizyonunun Batı Kudüs'teki ofisine baskın düzenleyen bir grup fanatik Yahudi, bu ofisin kapatılmasını istedi.

07.06.2017 - 04:27
  1. Haberler
  2. Dünya
İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

El Cezire'de yayınlanan habere göre, fanatik Yahudilerden oluşan bir grup, El-Cezire'nin Batı Kudüs'ün Malha bölgesinde yer alan ofisine baskın yaptı.

KANALIN KAPATILMASINI İSTEDİLER

Baruch Marzel adlı bir Yahudi'nin öncülüğündeki grup İsrail hükümetinden, "terör örgütlerine destek verdiğini" iddia ettikleri kanalın ofisinin kapatılmasını istedi. Kanalın kapatılması talebinin yer aldığı bir afişi taşıyan bu kişiler, ofiste yaptıkları kışkırtıcı açıklamalardan sonra binadan ayrıldı.

İSRAİL DEVLETİ AÇIKLAMA YAPMADI

İsrail makamlarından ise şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin ardından, Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, El-Cezire televizyonunun ülkedeki ofisinin kapatıldığını açıklamış, daha sonra Katar ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdüğünü duyuran Ürdün de kanalın başkent Amman'daki ofisinin kapatılacağını belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
ABD Adalet Bakanı Sessions: İstifa edebilirim
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Başkan Trump ile yaşadığı gerginlikten dolayı istifa edebileceğini söyledi.
Ortadoğu uzmanından ABD'ye PYD/PKK uyarısı
New York Times gazetesinde yer alan bir makalede, ABD'nin PYD/PKK'yı silahlandırma kararı eleştirildi.
Kanser hastası Everest'in zirvesine çıktı
Birkaç ay ömrü kaldığı söylenen kanser hastası bir adam, Everest Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardı.
Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki
Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, İngiltere Başbakanı May'e terörle mücadeledeki açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

114
Arda Turan İstanbul'a geldi

Arda Turan İstanbul'a geldi

65
Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın tweetleri resmi açıklamadır

Beyaz Saray Sözcüsü: Trump'ın tweetleri resmi açıklamadır

25
İzmir'de içtima sırasında fenalaşan asker şehit oldu

İzmir'de içtima sırasında fenalaşan asker şehit oldu

17
May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

47
Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki

Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki

13
Acunkent mağdurları Kısıklı'da Cumhurbaşkanına seslendi

Acunkent mağdurları Kısıklı'da Cumhurbaşkanına seslendi

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM