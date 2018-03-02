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İsrail'de silahlı bayram kutlaması

İsrail'de Purim bayramı olarak bilinen Millli günü Başkent Kudüs sokaklarında taşkınlıklarla kutlanıyor. İsrailliler henüz küçük yaşta çocukların eline verdikleri silahlarla kutlama yapıyor.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 14:19..
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Tevrat’ta da geçtiğine inanılan, antik Pers İmparatorluğunda yaşayan Yahudilerin, dönemin veziri Haman'ın öldürme planından kurtuluşunun anısına kutlanılan bir bayram olan "Purim" Kudüs sokaklarında İsrailliler tarafından büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Kutlamalar adeta Müslümanlara nispet yaparcasına bir taşkınlık ile gerçekleştirilirken, kutlamaya ilişkin ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

İsrail'de silahlı bayram kutlaması

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ELİNDE SİLAHLAR

İsrail'in, gençliğini militarist bir yapıda yetiştirdiği ve gelece de Müslüman düşmanı bireyler yetiştirdiği biliniyordu. Bununla ilgili çokça belge daha önce yayınlanırken, bu bayramda ortaya çıkan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte oldu.

İsrail'de silahlı bayram kutlaması

Henüz küçük yaşta olan çok sayıda çocuk, asker kıyafetleri ve dini kıyafetlerinin içerisinde ellerinde silahlarla kutlama yaptıkları görüldü.

İsrail'de silahlı bayram kutlaması

GAZZE'YE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

İsrail'in, Yahudilerin "Purim Bayramı" nedeniyle Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden giriş çıkışlara yasak getireceği açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bu gece yarısından itibaren Gazze'deki sınır kapıları ile Batı Şeria'dan İsrail'e geçişlerin tamamen kapatılacağı, uygulamanın cumartesi gecesine kadar devam edeceği belirtildi.

AŞIRICILARIN BAYRAMI

Tevrat’ta da geçtiğine inanılan "Purim", antik Pers İmparatorluğunda yaşayan Yahudilerin, dönemin veziri Haman'ın öldürme planından kurtuluşunun anısına kutlanılan bir bayram.

Purim, çoğu zaman mart ayına denk gelen Yahudi takvimindeki adar ayının 14'üncü gününde, Pesah Bayramı'ndan bir ay önce kutlanır. Dindar Yahudiler, Purim'den önceki günü oruçlu geçirir. Karnaval havasında geçen, temsil ve parodilerin sergilendiği kutlamalarda, diğer İbrani bayramlarında görülen kısıtlamalara rastlanmazken, bazı Yahudi kaynakları bayram süresince iş yapmamayı önerir.

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