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İsrail'de Wagner bestesi dinleten radyoya Hitler tepkisi

Hitler'in en sevdiği bestecilerden Wagner'in eserini yayınlayan İsrail radyosu özür diledi.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 06:46..
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İsrail’de klasik müzik yayını yapan Kol Hamusica adlı radyo kanalı, Alman besteci Richard Wagner’e ait bir eseri yayınlaması sonrası oluşan tepkiler üzerine özür diledi. Hitler’in en sevdiği bestecilerden biri olan Wagner, İsrailliler tarafından Yahudi karşıtı biri olarak kabul edildiği için boykot ediliyor.

RADYO ÖZÜR DİLEDİ

Radyo geçtiğimiz haftaki yayınında 1991’de Beyrut’da düzenlenen bir festivalde Yahudi şef Daniel Barenboim’in yönettiği Wagner’e ait ‘Tanrıların Şafağı’ isimli opera kaydını yayınlamış ve kamuoyundan tepki toplamıştı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan radyo, söz konusu yayının editörün sanatsal tercihinden kaynaklandığını belirterek dinleyicilerinden özür dilediğini duyurdu.

ŞARKININ ÇALINMASI YASAL

Euronews’in haberine göre, İsrail’de yasal olarak Wagner’in eserlerine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak halkın ve yöneticilerin tepkisinden çekinen medya kurumları sanatçı ile ilgili yayınlardan kaçınıyor.

İsrail’de bulunan Wagner Topluluğu Başkanı Jonathan Livny bir İsrail medyasına verdiği demeçte söz konusu yayından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Livny “Biz bestecinin düşüncelerini değil yarattığı harika müziği dinliyoruz. Benim rahmetli babam Holokost’tan kurtulan insanlardan biri ve bana Wagner’i öğreten ve sevdiren kişi oydu” şeklinde konuştu.

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