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İsrail’deki ‘Şabat Krizi’ istifa getirdi

İsrail Sağlık Bakanı Litzman, İsrail'de tartışmalara yol açan Cumartesi yasağına uyulmaması nedeniyle görevinden istifa etti

AA | 26.11.2017 - 14:46..
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İsrail’deki ‘Şabat Krizi’ istifa getirdi

İsrail Sağlık Bakanı, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Yaakov Litzman, Yahudi Şeriatına göre kutsal sayılan "Cumartesi (Şabat) gününün hürmetinin ihlal edilmesi" nedeniyle bakanlık görevinden istifa ettiği bildirildi.

AA
İsrail’deki ‘Şabat Krizi’ istifa getirdi

İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇMEDİ

İsrail basınına göre Sağlık Bakanı Litzman, Şabat Krizi’nin çözüme kavuşturulması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kendisi arasında yapılan tüm arabuluculuk girişimlerine rağmen bugün İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yapılan toplantıda istifasını sunduğu belirtildi.

Litzman, Netanyahu hükümetini laiklikle ve dini değerlere karşı durmak ve vecibeleri yerine getimemekle suçluyor.

AA
İsrail’deki ‘Şabat Krizi’ istifa getirdi

NETANYAHU İSTİFA KARARINDAN MEMNUN

İsrail’in Kanal2 Televizyonu’nun haberinde ise, Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı Likud Partisi milletvekillerinin Litzman’ın istifasından memnun oldukları ve bu istifanın 6 partili koalisyon hükümetinin işleyişine herhangi bir halel getirmeyeceği kanaati taşıdıkları yönünde.

AA
İsrail’deki ‘Şabat Krizi’ istifa getirdi

NETANYAHU HÜKÜMETİ İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

İsrail’in Maariv Gazetesi de, “Şabat Krizi”nin 1976’da İzak Rabin liderliğindeki İsrail hükümeti ile 1999 yılında Ehud Barak liderliğindeki İsrail hükümetinin dağılmasına neden olduğu gibi Netanyahu hükümetinin de iktidarına son verebileceği yorumunu yaptı.

İsrail Devlet Radyosu dün yaptığı açıklamada, Litzman’ın Devlet Demiryolları’nın cumartesi çalışmasından dolayı yaşanan “Şabat Krizi” nedeniyle Başbakan Netanyahu’ya istifasını sunacağı belirtilmişti.

AA
İsrail’deki ‘Şabat Krizi’ istifa getirdi

ŞABAT PROTESTOLARI

Ülkedeki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden iki partiden biri ve hükümetin koalisyon ortağı olan Yahudi Birleşik Tevrat Partisi başkanlığını da yapan Litzman daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Devlet Demiryolları Şirketi’nin Tevrat’a göre Cumartesi (Şabat) günü çalışma yasağını ihlal ederek 100 kişilik Yahudi işçiyle bakım ve onarım çalışmalarına devam etmesini protesto etmişti.

Şabat günü, yahudi inancına göre sadece ibadet ile, tüm dünyevi işlerden bireyin kendini uzak tutması ile geçirilmesi gereken günlerden görülüyor.

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