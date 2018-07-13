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İsrail'den AB'nin Büyükelçisi'ne nota

Netanyahu, Avrupa Birliği'nin Tel Aviv Büyükelçisi Emanuele Giaufret'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA | 13.07.2018 - 03:46..
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Netanyahu'nun belli bölgelerde İsrailli Arapları yaşatmamak için başlattığı kampanya Avrupa'da tepki gördü. Ayrımcı unsurlara müdahale edilmesi üzerine AB'nin tepkisi Netanyahu'nun hamle yapmasına neden oldu.

İsrail'den AB'nin Büyükelçisi'ne nota


'EGEMEN DEVLET' İSYANI

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürüne, protesto notası verilmek üzere Giaufret'i Dışişleri Bakanlığına çağırma talimatı verdiği kaydedildi.

"Anlaşılan hala İsrail'in egemenlik sahibi bir devlet olduğunu anlamadılar." ifadesi kullanılan açıklamada, Avrupalılar yasa tasarılarının oylanmasına müdahale etmekle suçlandı.

İsrail'den AB'nin Büyükelçisi'ne nota

İSRAİLLİ ARAPLARIN YAŞAMASINA İTİRAZ EDİLECEK

Söz konusu kararla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, yerel basında bunun İsrail'de bazı beldelerde sadece Yahudi nüfusunun yaşamasına izin veren yasa tasarısıyla ilgili olduğu bilgisi yer almıştı.

Yine basında, "Avrupalı diplomatların, İsrail milletvekillerine söz konusu yasa tasarısının demokratik ilkelerle bağdaşmayan ayrımcı unsurlar içerdiğini söylediği" yönünde haberler yayımlanmıştı.

3 KEZ OYLANMASI GEREKİYOR

Netanyahu'nun başkanlık ettiği Likud Partisinin verdiği yasa tasarısı geçen nisan ayında mecliste birinci oylamada kabul edilmişti.

Yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oylamalarda da kabul edilip kanunlaşması durumunda söz konusu beldelerde İsrailli Arapların yaşamasına itiraz edilebilecek.

İsrail'de bir yasa tasarısının kanunlaşması için mecliste üç kez oylamaya sunulması gerekiyor.

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