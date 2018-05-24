İsrail'den Batı Şeria'da yasa dışı yeni yapılaşma

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ni Filistin'in bir parçası olarak kabul eden Filistinliler, İsrail'in 1967 Savaşı'nda ele geçirip, işgal ettiği topraklarda inşa edilen Yahudi yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor. İsrail, BM kararlarına rağmen sürekli yerleşim inşa ediyor ve topraklarını genişletiyor.

Lieberman'ın bu açıklamasının ardından Filistinli yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.