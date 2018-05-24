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İsrail'den Batı Şeria'da yasa dışı yeni yapılaşma

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladığı bildirildi.

AA | 24.05.2018 - 13:40..
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İsrail yönetimi Filistin topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Filistin bölgesi olan Batı Şeria'nın Cudea ve Samaria bölgelerinde 30 yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladığı açıklandı.

3 BİN 900 YENİ KONUT

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bahsi geçen yerleşim yerlerine başlangıçta 2 bin 500, ilerleyen tarihlerde de bin 400 konut daha inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.

İsrail Yüksek Planlama Konseyi'nin yeni Yahudi yerleşim yerlerinin inşa edilmesine yönelik planı gelecek hafta görüşeceği belirtildi.

BM KARARI REDDEDİYOR

Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ni Filistin'in bir parçası olarak kabul eden Filistinliler, İsrail'in 1967 Savaşı'nda ele geçirip, işgal ettiği topraklarda inşa edilen Yahudi yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor. İsrail, BM kararlarına rağmen sürekli yerleşim inşa ediyor ve topraklarını genişletiyor.

Lieberman'ın bu açıklamasının ardından Filistinli yetkililerden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İSRAİL'İN YASADIŞI YAPILAŞMALARI

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yasa dışı yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekiler de ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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