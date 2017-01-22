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İsrail'den Doğu Kudüs'te 566 yeni konuta onay

Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Doğu Kudüs'teki yahudi yerleşimcilerin 566 yeni konut inşasına onay verdi.

22.01.2017 - 16:11
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Onayın ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından iki gün sonra gelmesi dikkat çekti. İsrail radyosunun haberine göre konutlar Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ramot, Ramat Shlomo ve Pisgat Ziev Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek.

TRUMP'IN BAŞKANLIĞINI BEKLEDİLER

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman: Yahudi yerleşim birimlerinin geleceği ABD'yle varılacak anlaşmaya bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Meir Turgeman, onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirtti.

11 KONUT PROJESİ DAHA YOLDA

Turgeman, tarih belirtmeksizin belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini de duyurdu. Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi Başkanı Turgeman, daha önce Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti.

ABD Başkanlığına seçilen Trump, seçim öncesi kampanyalarında 'İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini' söylemişti.

BM YERLEŞİM FAALİYETLERİNİ YASA DIŞI SAYIYOR

Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden biri BMGK kararına rağmen yüzlerce yeni yerleşimi onaylayacak İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren 2334 nolu karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) geçen ay kabul edilmişti.

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