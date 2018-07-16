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İsrail'den İran'a çok gizli operayson

Amerika’nın önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post'un haberine göre İsrail gizli ajanları bu yıl Ocak ayında Tahran'ın nükleer sırlarının tutulduğu bir depoya operasyon düzenledi.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 09:33..
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ABD basını sarsan iddia Washington Post ve New York Times tarafından yayınlandı. 31 Ocak gecesi Tahran’da bulunan bir depoya İsrail ajanları operasyon düzenledi.

Gece yarısı başlayan operasyon tam 6 buçuk saat sürdü.

İsrail'den İran'a çok gizli operayson

BİNLERCE SAYFA DÖKÜMAN ÇOK SAYIDA CD

İsrail ajanlarının gerçekleştirdiği belirtilen operasyonda binlerce sayfalık döküman ele geçirilirken 163 adet de CD ele geçirildi. CD ve dökümanların içerisinde nükleer programlara dair önemli veriler bulunduğu belirtilirken ele geçirilen bilgiler arasında yıllardır süren nükleer silah çalışmalarının bir kısmı, füze başlığı tasarımları vardı.

İsrail'den İran'a çok gizli operayson

NÜKLEER ÜRETİM SÜRÜYOR İDDİASI

ABD ile İran arasında yaşanan nükleer gerilim geçtiğimiz aylarda uluslararası arenaya taşınmış, P5+1 ülkeleriyle İran arasıdna yapılan nükleer anlaşmadan ABD çekildiğini açıklamıştı. Bu çekilmeye sebep olarak İran'ın halen nükleer üretim yaptığı iddiaları gündeme getirilirken her ne kadar Tahran yönetimi bu durumu yalanlasa da üretimin sürdüğü İsrailli kaynaklarca belirtiliyor.

İsrail'den İran'a çok gizli operayson

Amerikan basınına göre bu veriler İran’ın BM’ye taahhütlerinin aksine, gizlice nükleer programını sürdürdüğünü, yani nükleer bomba üzerine çalıştığını gösteriyor.

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