İsrail'den katliama devam kararı

İsrail ordusunun, Gazze sınırında cuma günü yaşanan olaylar sonrasında müdahaleler tartışma konusu olmuş, Filistinlilere yönelik sistematik katliamların uygulandığı söylenmişti. Tüm bu tepkilere rağmen İsrail müdahalelerden kaçınmayacağını, mücadelelerinin sürdürürüleceğini belirtti.

"MÜDAHALELER SÜRECEK"

Haaretz gazetesinin üst düzey subaylara dayandırılan haberinde, "Cuma günü olduğu gibi Gazze'deki göstericilere karşı müdahalelerimize devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Gazeteye konuşan askeri yetkililer, sınır şeridi boyunca keskin nişancı konuşlandırılmaya devam edileceğini ve görevlerinde değişiklik yapılmayacağını vurguladı.

Askerlerin birincil görevinin, göstericilerin sınır şeridindeki tellere yaklaşmasını engellemek olduğunu kaydeden subaylar, "ordu için tehlike oluşturmayan sivillerin öldürüldüğü" yönündeki suçlamalarla ilgili soruşturma başlatılacağını dile getirdi.

TOPRAK GÜNÜ EYLEMLERİ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.