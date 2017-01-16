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İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi

İsrail hükümetinin, istihbarat servisi MOSSAD ajanlarının kimliklerinin açığa çıkmasını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı

16.01.2017 - 16:50
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İsrail'den MOSSAD ajanlarını koruma önlemi

İsrail hükümetinin önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak haftalık toplantısında MOSSAD ajanlarıyla ilgili bilgi toplayan ve bu bilgileri ifşa edenleri cezalandıracak düzenlemeyi onaylaması bekleniyor.

HAPİS CEZASI KARARI

MOSSAD ajanlarının kimliklerini veya bu ajanlara ilişkin bilgileri ifşa edenlerin 7 yıl ila müebbet hapis cezasıyla yargılanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Düzenlemenin Bakanlar Kurulunun ardından, İsrail parlamentosu Knesset'teki İç Güvenlik Komisyonu tarafından onaylanacağı belirtildi.

İsrail ve çeşitli Batılı ülkeler tarafından yayımlanan raporlarda, 1949'da kurulan İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın dünyanın farklı noktalarında birçok suikastta parmağı olduğu kaydediliyor.

MOSSAD'la ilgili iddialar son olarak, Hamas mensubu Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin 15 Aralık'ta evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerce öldürülmesiyle yeniden gündeme gelmişti.

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