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İsrail'den Temimi'ye yurt dışı yasağı

İsrail, Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi, annesi Neriman ve babası Basim'e yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

AA | 07.09.2018 - 09:02..
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İsrail, gittiği ülkelerde İsrail ordusunun katliamlarını anlatan Temimi'yi susturmaya çalışıyor. Planlanan etkinliklere katılamaması için Temimi ve ailesine İsrail tarafından yurt dışı yasağı getirildi.

İsrail'den Temimi'ye yurt dışı yasağı

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Ahed et-Temimi’nin babası Basim et-Temimi, ailesinin, Ürdün üzerinden Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi, Filistin halkının direnişini ve İsrail’de tutuklanma deneyimini anlatmak üzere bir dizi etkinliğe katılmayı planladığını belirtti.

Baba Temimi, Filistin makamları tarafından İsrail’in Temimi ailesine yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bilgisi aldıklarını ifade ederek, “Biz cuma sabahı seyahate çıkmayı planlıyorduk. Ancak Filistin Hükümeti Sivil İşler Daire Başkanlığı bize İsrail’in çıkış yasağı getirdiğini bildirdi.” dedi.

Temimi, ancak Filistin yönetiminin İsrail tarafının dayandığı yasağın gerekçesine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer vermediğini söyledi.

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