İsrail'in Demir Kubbe'si füzeleri boşa ateşledi

İsrail'de Pazar gecesi verilen yanlış alarm hem halkı hem de savunma sisetmi Demir Kubbe'yi harekete geçirdi. On binlerce kişiyi sığınaklara inmeye çağıran roket saldırısı uyarısı yapan sirenler çald, Demir Kubbe füzeleri ateşlendi. Ancak alarmın yanlışlıkla verildiği ortaya çıktı.

MİLYONLARCA DOLARLIK FÜZE BOŞA ATILDI

İsrail'in Gazze Şeridi sınırının semalarında da İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin önleyici füzeleri cirit attı. Her birinin maliyeti 100 bin dolara yaklaşan füzelerden onlarcası Filistin semalarına doğru ateşlendi.

Bu paniğin sebebi ise Hamas'ın attığı iddia edilen bir roket oldu, ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Ne Hamas roket attı, ne de bir saldırı durumu vardı.

İsrail'in Demir Kubbe'si füzeleri boşa ateledi VİDEO

YANLIŞ ALARM AÇIKLAMASI

bir süre sonra İsrail ordusu, Gazze sınırında durumun normal olduğu açıklaması yapmak zorunda kaldı. Alarmın yanlışlıkla verildiği belritildi. İsrail ordu sözcüsü ''Tüm alarmları, Gazze'deki makineli tüfek ateşi tetikledi. İsrail topraklarına düşen bir roket bulunmuyor'' açıklaması yaptı.

Buna rağmen İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki iki Hamas mevzisine tank ateşiyle 'misilemede' bulundu.