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İsrail'in Ermeni tasarısı geri tepti

İsrail meclisine 1915 Ermeni Olayları'nı soykırım olarak tanımayı öngören bir tasarı taşıyacağını açıklayan İsrail, bu planından vazgeçti.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 22:27..
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İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Knesset (İsrail Meclisi) Sözcüsü Yuli Edelstein'ın tasarıyı 'İsrailli vekillerin' kabul etmeyeceği endişesiyle meclisin gündeminden çektiği açıklandı.

TÜRKİYE'NİN KUDÜS TEPKİSİNE MİSİLLEME İSTEDİLER

İsrailli politikacılar, ABD’nin Kudüs elçiliğini açtığı gün çok sayıda Filistinliyi katletmesine çok sert tepki gösteren Türkiye’ye karşı 'meclis' hamlesi atmıştı.

GÜNDEME SOKTULAR, OYLAYAMADILAR

İsrail meclisindeki sol eğilimli Merez Partisi’nin genel başkanı Tamar Sandberg’ın İsrail meclisinin gündemine alınması için oylamaya sunduğu tasarı geçen hafta çarşamba günü 120 milletvekilinden yalnızca 16’sının katıldığı bir oturumda oylanarak kabul edilmişti.

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