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İsrail'in İHA'sı Gazze'de düştü

İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze'de düştüğü bilgisi İsrail ordusu tarafından paylaşıldı.

AA | 14.05.2018 - 12:03..
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sd

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İHA'nın Gazze Şeridi'nde düştüğü belirtildi. 
Açıklamada ayrıca ordu istihbaratını tehlikeye sokma gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce de birkaç kez Filistin topraklarında orduya ait insansız hava araçlarının düştüğünü duyurmuştu.

İSRAİL SALDIRI AMAÇLI DA KULLANIYOR

İsrail bu tür uçakları, gözetleme ve bazen de saldırı düzenlemek için kullanıyor.
Ordu bu sabah sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla ateşe vermeye çalışmış, Filistinli gruplar ise yangına kısa sürede müdahale etmişti.

İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddeler ile Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtilmişti.

Filistinli gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde Nekbe ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle ABD ve İsrail'in protesto edilmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek isteyen Filistinliler de "milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanmaya başlamıştı.

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