İsrailli bakanın sözleri Mısır'ı kızdırdı

İsrail ile Mısır arasındaki dostluk rüzgarları tersine döndü. Buna sebep ise İsrail Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel oldu.

"FİLİSTİNLİLER İÇİN EN İYİ YER SİNA"

İsrailli Bakan, resmî temaslar için Mısır'ın Başkenti Kahire'ye gitti. İsrail'in işgal politikasını burada da savunmaya çalışan İsrailli Bakan, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Filistinliler için "Sina yarımadası Filistinlilerin devlet kurması için en iyi yer" diyen Gamliel'e tepki Mısırlı makamlardan geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Mısır halkının kanlarıyla sulanan Sina başta olmak üzere Mısır topraklarındaki egemenliği kemirecek her türlü açıklamayı kim yaparsa yapsın reddediyoruz. Mısır Sina'nın bir karış toprağından ödün vermeyecek, kimsenin oraya saldırmasına da izin vermeyecektir." dedi.

EL FETİH'TEN SERT TEPKİ

Mısırlı Bakan'ın sert açıklamasına ilave olarak bir tepki de Filistin El Fetih hareketinden geldi. Gamliel'in sözlerini küstah ve ırkçı olarak bulduklarını belirten örgüt, sert bir açıklama yayınladı.

"Bu açıklamaları Filistin ve Mısır halkalarına doğrudan bir saldırı olarak görüyoruz." açıklamasını yapan El Fetih sözcüsü, Filistin halkının ve Filistin adında bir devletin bulunduğunu, gibi Sina'nın da Mısır toprağı olarak kalmaya devam edeceğini bunu da hiçbir kuvvetin değiştiremeyeceğini belirtti.

Hamas ise İsrailli Bakanın sözlerini "Filistinlilerin yeri Filistin topraklarıdır." diyerek tepki gösterdi.

MISIR İLE İSRAİL ARASINDAKİ AYRILIK

Arap coğrafyası üzerinde bir süredir devam eden İsrail flörtleşmesinden bu yana çok sayıda güzelleme yapılmış, İsrail'in dost ve kardeş ülke olduğu her fırsatta dile gelmişti.

Mısır ile İsrail arasında yaşanan bu sürtüşmenin de ilk fikir ayrılığı olduğu ve bunun büyüyüp bir sürtüşmeye dönüşebileceği konuşuluyor.