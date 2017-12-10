İsrailli fanatik örgütten Mescid-i Aksa'ya 'toplu baskın'

İsrail'de Heykel Örgütleri olarak bilinen aşırıcı siyonist bir grup, Yahudilere bugün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) Kapısı'ndan "Diğer kapıların açılması ve içeride kalma müddetinin artırılması" için toplu baskın yapmaları çağrısında bulundu.

AKSA'YA BASKINLAR DÜZENLİYORLAR

Mescid-i Aksa'yı yıkıp, yerine sözde Süleyman Mabedi'ni inşa etmeyi planlayan Heykel Örgütleri, İsrail'de resmi olarak faaliyet gösteriyor. Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor.

