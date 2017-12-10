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İsrailli fanatik örgütten Mescid-i Aksa'ya 'toplu baskın'

İsrail'de 'Heykel Örgütleri' adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, Yahudilere Mescid-i Aksa'ya 'toplu baskın' çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 10.12.2017 - 12:49..
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İsrail'de Heykel Örgütleri olarak bilinen aşırıcı siyonist bir grup, Yahudilere bugün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) Kapısı'ndan "Diğer kapıların açılması ve içeride kalma müddetinin artırılması" için toplu baskın yapmaları çağrısında bulundu.

İsrailli fanatik örgütten Mescid-i Aksa'ya 'toplu baskın'

AKSA'YA BASKINLAR DÜZENLİYORLAR

Mescid-i Aksa'yı yıkıp, yerine sözde Süleyman Mabedi'ni inşa etmeyi planlayan Heykel Örgütleri, İsrail'de resmi olarak faaliyet gösteriyor. Fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında sık sık Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenliyor.

 

 


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