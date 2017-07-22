İsrail devleti, terör bahanesiyle geçen hafta Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmış, sonrasında ise kapılarına dedektör koyarak Müslümanların ibadet ve ziyaretlerini zorlaştırmayı sürdürmüştü.

Bu uygulamaya tepki amacıyla Kudüs'te yapılan protestolarda bir çok Filistinli, İsrail polisinin müdahalesi sonucu yaralanmış, bazıları da hayatını kaybetmişti.

Yaralananlar arasında biri turizmci 2 Türk vatandaşı da vardı. Yaralılardan genç kızın annesi, duygularını paylaşırken göz yaşlarını tutamadı:

İsrailli polislerin vurduğu Türk kızının annesi konuştu

"YETER Kİ MESCİD-İ AKSA KURTULSUN"

"Şu anda ne kızımı ne de kendimi düşünüyorum, yeter ki Mescid-i Aksa kurtulsun..

Yatsı namzı için grubumuzla gitmiştik. O anda bir grup koşarak geldi. İçeride silahların ve bombaların patladığını söylediler. Biz yürümeye devam ederken, yine silahların patladığını ve yarlananaları gördük. O anda kızım 'Anne canım yanıyor' dedi. Kızımı ambulansla götürdüler.





"FİLİSTİN'İ KAYBEDERSEK.."

Ya Rabbi diyorum, şu yaşadıklarımız, Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları, İslam aleminin kurtuluşuna vesile olsun.. Buraya o kadar çok farklı duygularla gelmiştim ki.. Şu anda yüreğimde tarifi mümkün olmayan acılar katlandı..

Filistin'imizi, Mescid-i Aksa'mızı kaybedersek, Müslümanlar yaşamasın; demek ki kaybetmişizdir."