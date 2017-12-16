İsrailli subay Filistinli kadına yumruk attı

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinden sonra bölgede sular bir türlü durulmuyor. Filistinliler, cuma namazı çıkışında Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinde ABD'nin bu kararını protesto etti.

İSRAİLLİ SUBAYIN HEDEFİ FİLİSTİNLİ BİR KADIN OLDU

Gösteri yapan Filistinliler, yeniden İsrailli askerlerin ve polislerin hedefi haline geldi. Ancak bu sefer İsrailli polislerin hedefi Filistinli kadınlar oldu.

İsrail polisi Filistinli kadını yumrukladı İZLE



ÖNCE YUMRUK ATTI ARDINDAN DA YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Şehrin ana girişi olan Şam Kapısı'ndaki müdahale sırasında İsrail polisi, Filistinli bir kadını yerlerde sürükledi. Bir başka kadına ise yumruk attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin yerlerde sürükleyerek yaraladığı Filistinli kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.