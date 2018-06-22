taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.057
USD
4,7420
EURO
5,5152
ALTIN
193,44
PETR
73,8800

İsrailliler İspanya-İran maçını yakından takip etti

İspanya ile İran arasında oynanan ve İran'ın 1-0 kaybettiği maçta sevinen taraf yalnızca İspanya olmadı. Televizyon başında maçı takip eden İsrailliler İran'In yenilgisi sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Dünya
İsrailliler İspanya-İran maçını yakından takip etti

Rusya'da devam eden Dünya Kupası turnuvasında ikinci maçlar geride kaldı. Geçtiğimiz gün İspanya ile İran arasında oynanan B grubu ikinci maçında İran, rakibine 1-0 yenilirken saha içinde İranlı oyuncular büyük üzüntü yaşamış, hatta gözyaşı dökmüşlerdi.

O anlarda İsrail'den mutluluk ve sevinç dolu fotoğraflar geldi.

İsrailliler İspanya-İran maçını yakından takip etti

İSRAİLLİLERİN MUTLULUĞU

Yüzlerce ülkeden yayını yapılan Dünya Kupası etkinliği İsrail'den de canlı yayın olarak servis ediliyordu. Her ne kadar İsrail turnuvaya katılanlar arasında olmasa da onlar için en dikkat çeken maçlar İran'ın maçları ldu. Zira iki ülke arasında yaşanan düşmanlık, yeşil sahaya da taşındı.

İsrailliler İspanya-İran maçını yakından takip etti

İspanya ile İran arasında oynanan B Grubu ikinci maçında İspanya, rakibini 1-0 ile geçerken maçı televizyondan takip eden İsrailli taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. İran'ın aldığı yenilgi sonrasında İsrailliler kutlamalar yaptı.

İsrailliler İspanya-İran maçını yakından takip etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

56
Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

67
Türkiye turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor

53
Melania Trump'ın göçmen çocukları ziyareti kriz yarattı

Melania Trump'ın göçmen çocukları ziyareti kriz yarattı

34
PKK yanlısı Alman vekil Türkiye'ye giremedi

PKK yanlısı Alman vekil Türkiye'ye giremedi

105
Van'da baskıyla HDP'ye oy isteyen teröristler yakalandı

Van'da baskıyla HDP'ye oy isteyen teröristler yakalandı

29
ASELSAN Konya'da da faaliyet gösterecek

ASELSAN Konya'da da faaliyet gösterecek

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM