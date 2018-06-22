İsrailliler İspanya-İran maçını yakından takip etti

Rusya'da devam eden Dünya Kupası turnuvasında ikinci maçlar geride kaldı. Geçtiğimiz gün İspanya ile İran arasında oynanan B grubu ikinci maçında İran, rakibine 1-0 yenilirken saha içinde İranlı oyuncular büyük üzüntü yaşamış, hatta gözyaşı dökmüşlerdi.

O anlarda İsrail'den mutluluk ve sevinç dolu fotoğraflar geldi.

İSRAİLLİLERİN MUTLULUĞU

Yüzlerce ülkeden yayını yapılan Dünya Kupası etkinliği İsrail'den de canlı yayın olarak servis ediliyordu. Her ne kadar İsrail turnuvaya katılanlar arasında olmasa da onlar için en dikkat çeken maçlar İran'ın maçları ldu. Zira iki ülke arasında yaşanan düşmanlık, yeşil sahaya da taşındı.

İspanya ile İran arasında oynanan B Grubu ikinci maçında İspanya, rakibini 1-0 ile geçerken maçı televizyondan takip eden İsrailli taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. İran'ın aldığı yenilgi sonrasında İsrailliler kutlamalar yaptı.