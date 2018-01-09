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İstanbul 2017 yılı konut aramalarında birinci

Yapılan araştırmaya göre; 2017 yılında en çok gayrimenkul aranan şehir İstanbul oldu.

AA | 09.01.2018 - 12:45..
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2017 yılına ait verilere bakıldığında Türkiye çapında en çok gayrimenkulün en  arandığı bölge İstanbul Avrupa Yakası oldu.

İstanbul 2017 yılı konut aramalarında birinci

BEYLİKDÜZÜ İLK SIRADA

İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan Beylikdüzü ilçesi ilk sırada yer alırken, onu Çatalca, Zeytinburnu ve Küçükçekmece ilçeleri izledi.

İZMİR İKİNCİ SIRADA

İstanbul'dan sonra İzmir ikinci sırada yer aldı. İzmir'de en çok arama Karşıyaka, Bergama ve Karabağlar'da yapıldı.

İstanbul 2017 yılı konut aramalarında birinci


BELİRLİ KELİMELER KULLANILDI

Konut araştırması yaparken genellikle  "deniz manzaralı", "metroya yakın" ve "havuzlu" kelimeleri kullanıldı.

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