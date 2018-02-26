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İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’daki yeşil alanların artırılması ve daha bol oksijenli bir şehir oluşturmak için ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 11:13..
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İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

Yapılan çalışmalar kapsamında; 2017 yılında İstanbul’a 179 bin 656 ağaç ve fidan dikildi. Ağaçlar, kent iklimine uygun olan ıhlamur, çınar, selvi, çitlembik, sığla, gürgen, lale ve akasya ağaçlarından seçildi.

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

2017 YILINDA İSTANBUL'A 18 BİN METREKARELİK YEŞİL ALAN

Ayrıca park, yeşil alan ve peyzaj düzenlemeleriyle 2017 yılında İstanbul’a 2 milyon 18 bin m2 yeşil alan kazandıran Büyükşehir, bu çalışmalar kapsamında 30 milyon lale dikimi yaparak, 73 milyon 255 bin mevsimlik çiçek ve 1 milyon 763 bin gül üretti.

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

20 BİN ADET FİDAN SATIŞI

Büyükşehir iştiraki Ağaç A.Ş. markası olan Bahçe Market ise 2017’de 20 bin 735 adet fidan satışı gerçekleştirildi.

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

İstanbul ağaca, İstanbullular oksijene doyacak

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