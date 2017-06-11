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İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

İstanbul Boğazı'nda sular günlerdir turkuaz renginde akıyor...

11.06.2017 - 15:05
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İstanbul Boğazı'nda son günlerde yaşanan renk değişikliği görenleri şaşırtıyor. Son bir haftadır gündüzleri boğaza bakan İstanbullular, suların her zamanki renginden farklı bir renge büründüğünü görüyor. Boğaz sularında günlerdir turkuazımsı, Yeşil bir renk hakim. İstanbul Boğazının müdavimi amatör balıkçılar bu renk değişiminin en yakın tanıkları.

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

BALIKÇILARIN TAHMİNLERİ

Balıkçıların renk değişimiyle ilgili birbirinden farklı tahminleri var. Kimi yağmur suyunun etkisinden, kimi deniz analarının çoğalmasından kimi de boğaza bir kanaldan temiz su verilmesinden söz etti. Ancak hepsi deniz suyununun rengindeki değişimin farkında.

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

İLK DEĞİL

Bir çok kişiye göre "esrarengiz" ve "nedeni bilinmeyen" bu durumun benzerlerine aslında geçtimiz yıllarda ve dönemlerde de rastlandı. Tek fark söz konusu renk değişimi geçtiğimiz yıllara oranla daha uzun sürdü, 1 haftayı aştı.

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

"ÇOK İYİ BİR İŞARET. BU BİR BEREKET"

Aslında İstanbul Boğazı'ndaki bu renk değişimi, bereket anlamına geliyor. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, bu renk değişiminin son 10 gündür bütün Karadeniz'de yaşandığını söyledi. Saydam, "Bu bir berekettir." dedi.

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

KARADENİZ'DE "EMİLİANİA HUXLEYİ" PATLAMASI

DHA'nın sorularını telefonla yanıtlayan Saydam, söz konusu renk değişiminin kaynağının  bilimsel adı "Emiliania huxleyi" olan kalsiyum karbonat zengini mikroorganizmalar olduğunu, Karadeniz'de bu organizmaların yoğunluğunda büyük bir patlama yaşandığını belirtelerek şunları söyledi,  "Son 10 gündür Sahra'dan gelen yağmurlar bunu tetikledi. Bütün Karadeniz'de bu var. Boğazdaki üst akıntı Karadeniz'den geldiği için İstanbullular bunu net olarak görebiliyor."

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

"DENİZ DAHA BİR DENİZ KOKAR"

Bu değişimle birlikte denizin biraz daha deniz kokacağını söyleyen Prof.Dr. Ahmet Cemal Saydam, "Çünkü  Emiliania huxleyi adı verilen Algler suyun rengini Turkuaza döndürür ve kokusunu keskinleştirir. DMSP denilen kimyasal salgılar içerdikleri sülfür nedeni ile özel bir koku ortaya çıkarır. Bu da deniz kokusunu daha keskin hale getirir." dedi.

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

BU YIL HAMSİ BOL OLACAK

Tüm Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan Turkuaz renginin Balıkçılar için iyi, dalgıçlar için kötü anlama geleceğini açıklayan Prof.Dr. Ahmet Cemal Saydam, "Tüm Karadeniz'de Emiliania Huxleyi patlaması var. Bu Karadeniz için bereket demek. Hamsiler bunu bildiği için yumurtalarını döküyor. Gelecek sene Hamsi çok bol olacak." dedi.

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

DALGIÇLAR İÇİN KÖTÜ

Saydam, bugünlerde İstanbul Boğazı'nda ve Marmara Denizinde dalanların görüş mesafesinden şikayet edebileceklerini belirtih, "Emiliania Huxleyi ışığı da engeller. 10-15 metrede karanlık olabilir. Bunun kirlilikle ilgisi yok." diye konuştu.

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

KEŞKE HEP SÜRSE

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Cemal Saydam,yaşanan renk değişimiyle ilgili son olarak "Keşke hep olsa, keşke hep sürse..." dedi.

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

İstanbul Boğazı turkuaza boyandı

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