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İstanbul Boğazı'nda bir gemi kazası önlendi

Boğaz'da arızalanan kuru yük gemisi römorklarla Tarabya açıklarına çekildi.

DHA | 15.06.2018 - 22:07..
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İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Lady 80 isimli gemi,  arıza nedeniyle alarm verdi.

AKILLARA NİSAN AYINDAKİ KAZA GELDİ

Kısa sürede Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler gemiye müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti.  Yaşanan  olay, Nisan ayındaki dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı gemiyi akla getirdi.

İstanbul Boğazı'nda bir gemi kazası önlendi

7 Nİsan'da meydana gelene olayda dümeni kilitlenen Malta bandralı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak büyük hasara neden olmuştu.

PANİĞE NEDEN OLDU

Nisan ayında yaşanan kazanın ardından arıza yaparak alarm veren Lady 80 gemisi paniğe neden oldu. Korkulan olmazken gemi,  Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından Tarabya açıklarına çekilerek demirledi.

İstanbul Boğazı'nda bir gemi kazası önlendi







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