İstanbul Boğazı'nın tarihi mirası: Anadolu Kavağı

ENSONHABER.COM/Aybüke Sengir

Anadolu Kavağı, İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan en uç semti.

TURİSTİK BALIKÇI KASABASI

Burayı ön plana çıkaran en belirgin özelliği, tarihi misyonunun yanında, turistik bir balıkçı kasabası olması.

Yoros Kalesi olarak bilinen ve Doğu Roma döneminden kalan kale, turizm açışından büyük bir yere sahip.

GİDEN HAYRAN KALIYOR

İstanbul'un içinde, sessiz ve sakin, ulaşımı alternatifli, manzarası olağanüstü, balığı ve balıkçılarıyla meşhur Anadolu Kavağı, İstanbulluların akıllarının hep bir köşesinde olan fakat pek sık gitmedikleri bir yer. Gidenin de hayran kaldığı cennetten bir köşe.

Özellikle hafta sonlarında inanılmaz turist çeken Anadolu Kavağı, sahilinde bulunan balıkçı tekneleri, yemyeşil tepeleri ve boğaz manzaralı evleri ile huzur dolu bir görüntü veriyor gidenlere.

YOROS KALESİ'NE TIRMANMADAN DÖNMEYİN

Tarihi 800 yıl öncesine dayanan Yoros Kalesi, İstanbul’un en önemli kültürel miraslarından biri. Roma, Bizans ve Osmanlı’nın Karadeniz’e açılan kapısı olan Yoros Kalesi ve çevresinde arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Şehir merkezini geçip, yokuşu tırmanmaya başladıktan yaklaşık 1 kilometre sonra Yoros Kalesi‘ni görebilirsiniz.

Kalenin kapısına araç yanaşamasa da, park sorunu yaşamadan aracınıza yer bulabiliyorsunuz. Sahilden yukarıya doğru çıktığınızda çok geniş bir panoramaya sahip, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gören muazzam bir manzarayla karşılaşacaksınız.

HZ. YUŞA’NIN 17 METRELİK KABRİ

Yuşâ Tepesi’nin zirvesi denizden 201 metre yüksekliktedir. Eşsiz bir manzaraya sahip olan bu türbede gömülü olan kişinin Yuşâ Hazretleri olduğuna inanılıyor.

Hazreti Yuşâ, bir rivayate göre Musa Peygamber ile birlikte Mecme’ul-Bayreyn’e yani Boğaziçi’ne gelmiş ve vefat ederek bu tepeye gömülmüştür. Buraya gelenler kızlarına ve oğullarına hayırlı bir kısmet, borçlarını ödeyebilmek, ya da evliliğini kurtarabilmek için adak adıyor.

EŞSİZ MANZARASIYLA ANADOLU FENERİ

Anadolu Feneri’nin bulunduğu tepenin yamacından aşağı doğru indiğinizde minik bir iskele ve kayıkhaneler ile birlikte harika bir manzara sizleri bekliyor olacak. İstanbul'un en inanılmaz görüntülerinden biri olan Anadolu Feneri'ne deniz kenarından uzaklaşıp, ormanların arasından bakarken gözlerinizi alamayacaksınız.