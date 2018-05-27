İstanbul Devlet Tiyatrosu sezonu 21 ödülle kapattı

Yapılan açıklamaya göre, 29 oyunu sanatseverlerle buluşturan İstanbul DT, sezon boyunca farklı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 21 ödülün de sahibi oldu. Berkun Oya'nın yazdığı, Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği Bayrak, David Greig'in yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği Avrupa, William Shakespeare'in yazdığı, Dejan Projkovski'nin yönettiği Romeo ve Juliet, Hank Boland ve Todd Müller'in yazdığı, Taner Tunçay'ın yönettiği Günün Çorbası, Nick Stafford'un yazdığı, Ahmet Levendoğlu'nun yönettiği Nehrin Solgun Yüzü, Ray Cooney'nin yazdığı, Haldun Dormen'in yönettiği Karmakarışık, Memet Baydur'un yazdığı, Serap Eyüboğlu'nun yönettiği Düdüklüde Kıymalı Bamya, Hayati Çitaklar'ın yazdığı, Ahmet Somers'in yönettiği Alyoşa, Becky Mode'un yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği Tamamen Doluyuz, Sophokles'in yazdığı, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği Elektra, Ali Kemal Güven'in yazdığı, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği Fatima'nın Erkekleri, Olexandr Viter'in yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği İstasyon, Clive Staples Lewis'in yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği Narnia Günlükleri, Tracy Letts'in yazdığı Bilge Emin'in yönettiği Aile Sırları oyunları prömiyer yaptı.

ROMEO VE JULİET 8 ÖDÜL ALDI

İstanbul Devlet Tiyatrosu,Romeo ve Juliet oyunu, 22. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Oyunu ve Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı ödüllerini aldı. Bayrak oyunu da Yılın En Başarılı Işık Tasarımı ödülüne layık görüldü.

GÜNÜN ÇORBASI

Yeni Tiyatro Dergisi 6. Emek ve Başarı Ödülleri'nde Günün Çorbası oyunu Komedi/Müzikal Dalında En İyi Yapım ve En İyi Yönetmen ödüllerini alırken, Alyoşa oyunu En İyi Kadın Oyuncu, Bayrak ise En İyi Erkek Oyuncu, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Işık Tasarımı ödüllerini getirdi.

Tamamen Doluyuz oyunu Umut Veren Erkek Oyuncu, Romeo ve Juliet ise En İyi Dekor Tasarımı ödülünün sahibi oldu.

VERİLEN ÖDÜLLER

Romeo ve Juliet oyunu, XVIII. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde Prodüksiyon Ödülü'nü, Tiyatro Gazetesi 4. Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde ise Yılın En İyi Prodüksiyonu ödülünü aldı.

2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde Tamamen Doluyuz oyunu Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, Düdüklüde Kıymalı Bamya Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, Romeo ve Juliet' de Yılın Prodüksiyonu ödüllerine layık görüldü.

6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde Nehrin Solgun Yüzü'ne Yardımcı Rolde Erkek Oyuncu, Günün Çorbası'na

Sahne Tasarımı, Romeo ve Juliet'e Işık Tasarımı ödülleri verildi.

24. Türkan Kahramankaptan Özel Ödülleri'nde, Romeo ve Juliet Yılın En Başarılı Yapımı ödülünün sahibi olurken, Nehrin Solgun Yüzü ise Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü getirdi.