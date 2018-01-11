Ensonhaber.com / Enes Taha ERSEN

Gelişen teknoloji maalesef siber suçların da önünü açıyor. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi her an tetikte. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla dün gerçekleştirilen “phising operasyonu” ile “ödül kazandınız” çetesi çökertildi.

SAHTE MESAJLARLA YÜZLERCE KİŞİ DOLANDIRILDI

Siber suçlarla mücadele birimi, 4 ay teknik ve fiziki takip yaptığı dolandırıcı çetesini, İstanbul ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarla çökertti.

219 kişiyi farklı bankalar adına oluşturulmuş ve adına phising yani "oltalama sistemi" denilen siteler ile dolandıran çete en az 370 bin lira haksız kazanç elde ederek, çok sayıda vatandaşı mağdur etti.

Operasyonda, dolandırıcılıkta kullanılan 11 laptop, 6 flaş bellek, 4 harddisk, 19 cep telefonu ele geçirilirken, 3 sahte belge, 21 simkart, 19 adet kredi kartı ve 15 bin 587 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonda aynı zamanda dolandırılan hesaplardan yapılan işlemlere ilişkin dekont ve işlem fişleri de bulundu.

İstanbul Emniyeti’nden siber çeteye darbe ViDEO

BANKA SAYFALARI İLE DOLANDIRIYORLAR

Phising yönteminde kullanılan sistem akıllara durgunluk verecek cinsten: Dolandırıcılar bir sosyal medya linkine sahte bir site linki ekliyor ve bu link, sizi kullandığınız bankanızın aynısı gibi görünen ancak sahte olan bir siteye yönlendiriyor.

Burada şifre ve kullanıcı adını girmeniz durumunda ise tüm bilgileriniz ele geçiriliyor ve dolandırıcılığın kurbanı oluyorsunuz.

EMNİYET YETKİLİLERİ UYARIYOR

Sosyal medya üzerinden bankalar adına yapılan “kolay kredi”, “ödül kazandınız” başlıklı sahte linklerle yüzlerce kişiyi dolandıran çeteden 14 kişi yakalandı, şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla harekete geçen ekipler operasyonu başarıyla sonuçlandırırken, emniyet yetkilileri bu gibi tuzaklara karşı vatandaşa uyarılarda bulundu.

Bu dolandırıcılık yönteminin temelinde, 'ödül kazandınız', 'kolay kredi' gibi mesajların yattığını belirten yetkililer, bu gibi mesajlar ile vatandaşın kaldırıldığını belirtti.

Bu gibi mesajlara kesinlikle karışılmaması gerektiğine işaret eden yetkililer, bu linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiği, tıklansa dahi şifre ve bilgilerin doldurulmaması konusunda uyardı.

TANIMADIKLARINIZ İÇİN İŞ YAPMAYIN

Emniyet yetkililerinin bir uyarısı da tanımadığınız kişilere bilgi, belge vermek, kullandırmak konusunda oldu. Dolandırıcıların tespit edilememek için kullandığı yöntemlerden olan başkası üzerinden yapılan alışverişler, dolandırıcılığa yardım ve yataklık suçlanmasına neden oluyor. Bu konuda kesinlikle tanımadığınız kişilere bilgi belge vermeyin uyarısında bulunan emniyet yetkilileri, maddi ve adli mağduriyetlerin yaşanmaması için bu konuya dikkat edilmesini özellikle vurguladı.

PHISING SİSTEMİ NEDİR

Özellikle Sosyal medyada fazlaca görülen "ödül kazandınız, kolay kredi, çekiliş hakkı" gibi bildirimler, phising adı verilen bu yöntemin kilit noktası.

Çeşitli bankaların sayfalarını sosyal medya üzerinde oluşturulan sahte linklere kopyalayan dolandırıcılar, bu mesajlar ile ilgi çekerek linke tıklatmaya çalışıyor. Link aslında ne kredi ne de ödül içeriyor, içinde sadece hırsızlık yatıyor. Bu gibi durumlar karşısında hiç bir linke tıklanmamalı, 'ödül kazandınız' ve 'cazip kredi' gibi mesajlara da “bankaların resmî siteleri haricinde” asla inanılmamalı.