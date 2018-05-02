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İstanbul Gençlik Festivali başladı

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali 2- 6 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçileri kabul edecek.

DHA | 02.05.2018 - 15:13..
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5 gün boyunca 1 milyondan fazla genci ağırlaması beklenen İstanbul Gençlik Festivali , Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olma özelliğini taşıyor.

Festivalin açılış törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

İstanbul Gençlik Festivali başladı

"GENÇLERİMİZİ MECLİSTE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Açılışta konuşan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, "16 Nisan'da yaptığımız anayasa değişimi ile birlikte artık gençler Türkiye'de tüm karar mercilerinde inşallah temsil edilme imkanı bulacaklar. 24 Haziran'da çok önemli bir seçim var. İnşallah bu seçimlerde biz birçok genç kardeşimizin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında temsil edileceğine inanıyoruz. Daha fazla gencimizi tüm meclislerde görmek istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul Gençlik Festivali başladı

İSTANBUL GENÇLERİNİN FESTİVALİ

İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, "Buradaki bütün organizasyon, etkinlikler genç kardeşlerimizin kendi emekleriyle, kendi tasarlamalarıyla, hayal güçleriyle ortaya koyduğu etkinliklerdir. Onun için İstanbul Gençlik Festivali kimin festivali'diyorsanız İstanbul'un gençlerinin festivalidir diyeceğiz. Emeği geçen bütün genç kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Gençlik Festivali başladı

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılmasının beklendiği festival öncesinde Avrasya Gösteri Merkezi'nde çevresinde polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

İstanbul Gençlik Festivali başladı

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