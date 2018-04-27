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İstanbul Gençlik Festivali için görsel şölen

3. kez yapılacak İstanbul Gençlik Festivali, Galata Kulesi'ndeki görsel şölenle start aldı. 2 Mayıs'ta başlayacak festivalin tanıtım video mappingi İstanbulluları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 04:14..
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İstanbul Gençlik Festivali'nin başlamasına günler kala, tanıtım için yapılan video mapping Galata Kulesi'nde gösterildi. İstanbullular görsel şölene büyük ilgi gösterdi.

İstanbul Gençlik Festivali için görsel şölen

10 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı için Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi büyük ilgi çekti. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt etmeye çalıştıkları gösteri 10 gün boyunca 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek.

Bu yıl, 3’ncüsü yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali’nde konser, eğlence, kültür-sanat, bilim-teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk ve e-oyunların da aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Galata Kulesi'nde görsel şölen VİDEO

İSTANBULLULARIN İLGİSİ BÜYÜK

2-6 Mayıs tarihinde yapılacak olan festivalin tanıtımı amacıyla tarihi Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi yapıldı.

Tarihi kulenin duvarlarına yansıtılan görsel şova İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Işık ve renk oyunlarını keyifle izleyen vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmek için de cep telefonlarıyla kayıt yaptılar.

İstanbul Gençlik Festivali için görsel şölen

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