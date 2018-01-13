İstanbul hafta sonunu yağışlı geçirecek

Bir türlü havaların soğumadığı, yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul, soğuk havanın etkisine girdi.

HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji'den elde edilen verilere göre, İstanbul'da yarın yer yer hafif kar yağışı görülürken buna bağlı olarak hava sıcaklığı da düşüşe geçecek.

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışın, rüzgarın ve nemin etkisiyle karla karışık yağmur ya da kar şeklinde görülebileceğini belirten meteoroloji yetkilileri, soğuk hava ve kar yağışının yurt genelinde de görüleceğini ön görüyor.

Yurdun iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdüren ılık ve yağışlı havanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yerini soğuk ve iç kesimlerde kar yağışlarına sebep olacak bir sisteme bırakması bekleniyor.





Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşeceği tahmin ediliyor.