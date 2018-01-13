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İstanbul hafta sonunu yağışlı geçirecek

Meteoroloji ve AKOM'un verilerine göre, İstanbullular soğuk ve yağışlı bir hafta sonu geçirecek.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 10:10..
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Bir türlü havaların soğumadığı, yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul, soğuk havanın etkisine girdi.

İstanbul hafta sonunu yağışlı geçirecek

HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji'den elde edilen verilere göre, İstanbul'da yarın yer yer hafif kar yağışı görülürken buna bağlı olarak hava sıcaklığı da düşüşe geçecek.

İstanbul hafta sonunu yağışlı geçirecek

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışın, rüzgarın ve nemin etkisiyle karla karışık yağmur ya da kar şeklinde görülebileceğini belirten meteoroloji yetkilileri, soğuk hava ve kar yağışının yurt genelinde de görüleceğini ön görüyor.

İstanbul hafta sonunu yağışlı geçirecek

 

Yurdun iç ve batı kesimlerinde etkisini sürdüren ılık ve yağışlı havanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren yerini soğuk ve iç kesimlerde kar yağışlarına sebep olacak bir sisteme bırakması bekleniyor.

İstanbul hafta sonunu yağışlı geçirecek

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 derece azalarak normalin altına düşeceği tahmin ediliyor.

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