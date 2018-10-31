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İstanbul Havalimanı’na İETT ve Havaist seferleri başladı

İstanbul Havalimanı’na İETT Otobüsleri ve Havaist ilk yolcularını ağırladı.

İHA | 31.10.2018 - 13:39..
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İETT Genel Müdürlüğü’nce, İstanbul Havalimanı’na toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı. Ancak, 2019 Ocak ayına kadarki iki aylık ilk etaplık sürede 9 adet İETT Otobüsü 3 hatta hizmete girdi. Havaist ise ilk etapta 4 hat 18 otobüs ile hizmete başladı. Yılbaşından sonra ise 18 hat ve 150 otobüsle yolcu taşınacağı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı’na İETT ve Havaist seferleri başladı VİDEO

İLK YOLCULAR TAKSİM'DEN

Açılışın ardından İstanbul Havalimanı’na gidecek olan ilk yolcular Taksim’de bulunan Havaist durağına geldi.

İstanbul Havalimanı’na İETT ve Havaist seferleri başladı

"TÜRKİYE İÇİN İYİ OLACAK"

İş görüşmesi için İstanbul Havalimanı’na giden Gazi Yalçın, ’’Bu seferlerin düzenlemesi çok iyi. İnşallah seferler sıklaştırılarak artırılır. Yeni havalimanı dünyanın en büyüklerinden biri olacak. Türkiye için iyi olacağını düşünüyorum. Ekonomi ve tanıtım açısından en iyilerinden biri olacak.’’ şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı’nı merak ettiği için yola çıkan bir vatandaş ise, ’’Yeni havalimanını görmek için yola çıktım. Merak ediyorum. Otobüs durağına geldim ve arkadaşlar beni bilgilendirdi. Memleketimiz için inşallah hayırlı, uğurlu olur. Dünyanın bir numarası diyebiliriz.’’ dedi.

Yolcuları havalimanına taşıyacak olan Ali Satır isimli şoför, "Biz yolculara güler yüz ve rahat bir ulaşım sunacağız. Onların huzurlu bir şekilde yeni havalimanına ulaştırmak için elimizden geleni yapağız.’’ dedi.

İstanbul Havalimanı’na İETT ve Havaist seferleri başladı

"DAHA FAZLA YOLCU GİDİP GELECEK"

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla gençlere iş kapısı açıldığını belirten Tamer Aydınoğlu, ’’Çok mutluyuz, açılışa gidememiştik. Bir an önce gidip görmek istedim. Bence çok gerekliydi. Biz emekli olduk ancak gençler için önemli bir iş kapısı olacak. Daha fazla yolcu gidip gelecek. Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşanıyordu. Kullanan biri olarak söylüyorum, çok fazla bekliyorduk. Metro açılana kadar ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir ancak çok büyük problem değil. Seferlerin sıklaştırılmasıyla bu sorun çözülü.’’ diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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