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İstanbul, inşaat maliyetinin en fazla arttığı 2. kent

43 ülkede yapılan araştırmaya göre, İstanbul New York'tan sonra ikinci sırada yer aldı.

19.05.2017 - 09:08
  1. Haberler
  2. Emlak

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Araştırma şirketi Turner & Townsend 43 ülkede bir araştırma yaptı. Küreselçapta yapılan araştırmada maliyet enflasyonunun 2017’de yüzde 3.5 olduğu, gelişmiş ekonomilerde ise 25 ülkeden 20’sinde inşaat maliyetinin enflasyondan daha fazla arttığı belirtildi.

Araştırmada ayrıca inşaat maliyetleri, yüksek katlı apartmanlar, ofis binaları, büyük dağıtım merkezleri, hastane ve okullar ile alışveriş merkezlerinin maliyetine göre hesaplama yapıldı.

EN PAHALI KENT NEW YORK

İnşaat maliyetinin en yüksek olduğu kent New York olarak belirlendi. New York'ta inşaat maliyeti geçen yılki gibi yüzde 3.5 oldu. New York'u sırasıyla San Francisco, Zürih, Hong Kong ve Londra izledi.

Turner & Townsend'in yaptığı araştırmada inşaat maliyetleri, yüksek katlı apartmanlar, ofis binaları, büyük dağıtım merkezleri, hastane ve okullar ile alışveriş merkezlerinin maliyetine göre hesaplandı.

İSTANBUL İKİNCİ OLDU

İstanbul, listeye göre 2017’de inşaat maliyetinin en fazla arttığı 2. ilçe oldu. Birinci ise Arjantin’in başkenti Buenos Aires.

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