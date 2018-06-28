taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.095
USD
4,5921
EURO
5,3316
ALTIN
184,99
PETR
77,4200

İstanbul- İzmir Otoyol Projesi'nde sona gelindi

Yüzde 90'lık bölümü tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyol Projesi 2019 yılında hizmete sunulacak.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 16:17..
  1. Haberler
  2. Projeler

Otoyol tamamlanmadan önce 9 saat süren İzmir- İstanbul Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

PROJENİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İstanbul- İzmir Otoyol Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı. Çalışmalar 6 bin 421 personel ve bin 570 iş makinesiyle yürütülüyor.

İstanbul- İzmir Otoyol Projesi'nde sona gelindi

2019'DA HİZMETE GİRECEK

Mega projeye toplamda 30 milyar 58 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Manisa Saruhanlı'dan İzmir Kemalpaşa'ya kadar olan 50 kilometre ve Balıkesir bölgesinde iki kavşak arası 30 kilometrelik bölüm olmak üzere toplam 80 kilometreyle 16 viyadükte devam eden çalışmaların da tamamlanarak otoyolun 2019 yılı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü

134
Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

Bakan Soylu: Pervin Buldan'ı aradım

842
Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

Destek Yayınevi'nden skandal iş ilanı

476
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

91
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

330
Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

Bahçesinde öldürdüğü yılan dünyanın en zehirlisi çıktı

38
Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında söylediği yalanlar

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM