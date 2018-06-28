İstanbul- İzmir Otoyol Projesi'nde sona gelindi

Otoyol tamamlanmadan önce 9 saat süren İzmir- İstanbul Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

PROJENİN YÜZDE 90'I TAMAMLANDI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İstanbul- İzmir Otoyol Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı. Çalışmalar 6 bin 421 personel ve bin 570 iş makinesiyle yürütülüyor.

2019'DA HİZMETE GİRECEK

Mega projeye toplamda 30 milyar 58 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Manisa Saruhanlı'dan İzmir Kemalpaşa'ya kadar olan 50 kilometre ve Balıkesir bölgesinde iki kavşak arası 30 kilometrelik bölüm olmak üzere toplam 80 kilometreyle 16 viyadükte devam eden çalışmaların da tamamlanarak otoyolun 2019 yılı sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.