İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

Uluslararası ticaret yapan çok sayıda firmanın mail sistemlerine girip yazışmaları yönlendiren ve kendi banka hesaplarına ödeme yapılmasını sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran bazı uluslararası ticaret firma yöneticileri, ticaret yaptıkları bazı şirketlere ödemelerinin ulaşmadığını bildirerek, şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir suç örgütünün, söz konusu firmaların mail sistemlerine yasa dışı şekilde girip yazışmaları yönlendirdiğini ve kendi banka hesaplarını firma hesabı gibi göstermek suretiyle paraları aldıklarını tespit etti.

11 GÖZALTI

Teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geçen hafta İstanbul, Aksaray, Antalya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 650 avro, çok sayıda diz üstü bilgisayar, cep telefonu ve dijital malzemeler ele geçirildi.

11 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Zanlıların, söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle 11 milyon 231 bin 683 lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülürken, banka hesaplarında bulunan 715 bin avroya mahkeme kararıyla el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'i yabancı uyruklu, 3 kişi tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.