Anadolu Ajansı'nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2018’in ilk sergisi İstanbul’da açıldı. Sergiye “Yılın Fotoğrafı” ödülünü kazanan Reuters muhabiri Damir Sagolj da katıldı.

Etkinliğe katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yarışmanın 4 yılda güzel yerlere geldiğini belirterek, uluslararası etkinliğinin artması ve daha iyi noktalara gelmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Sergiye, Bangladeş'te çektiği "Çocuk" adlı fotoğrafıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen foto muhabiri Damir Sagolj de (fotoğrafta) katıldı.

Istanbul Photo Awards 2018 sergisi açıldı VİDEO



"FOTO MUHABİRLİĞİ ZOR BİR MESLEK"

İstanbul ismiyle uluslararası bir fotoğraf yarışması düzenlenmesinin önemli olduğunun altını çizen Uysal, İstanbul'un bu yarışmaya, yarışmanın da İstanbul'a değer katacağını kaydetti.

Mevlüt Uysal, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Foto muhabirliği zor bir meslek. Ben de öğrencilik yıllarımda amatör olarak bu işle meşgul oldum. O zor işi yaparken o ölümsüzleşen karelerin bir yarışma içinde değerlendirilmesi ve bütün dünyadan karelerin görücüye çıkması İstanbul adına en büyük kazanç." diye konuştu.

"FOTOĞRAFLAR OLMASAYDI DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDEMEZDİK"

AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel de uluslararası bir haber fotoğrafı yarışması olan Istanbul Photo Awards'ın 4 yılda dünyadaki haber fotoğrafı yarışmaları içinde önemli bir yer edindiğini vurguladı.

Yarışmaya katılan foto muhabirlerinin hem sayısının attığını hem de katılanların dünyadaki en iyi foto muhabirleri arasında yer aldığını belirten Sel, şunları aktardı: "Anadolu Ajansı'nın organize etmiş olduğu bu yarışmanın hem prestiji, hem de tanınırlık ve bilinirliği kısa bir sürede çok iyi bir noktaya geldi. Foto muhabirliği mesleği, basındaki en zor ve en güçlü mesleklerden biri. Taşıdığı anlam ve verdiği mesajlar açısından güçlü, çok zor koşullar altında zaman zaman foto muhabirlerinin hayatlarını tehlikeye atarak gerçekleştirdikleri bir meslek olduğu için zor. Bu insanlar, bu fotoğraflar olmasaydı çoğu zaman birçok şeyi görmeyebilir, dünyadaki gelişmeleri takip edemeyebilirdik. Foto muhabirlerinin hayatımızda, bilgi ve iletişim dünyasında oynadıkları çok önemli bir rol var. Istanbul Photo Awards, bu zor mesleği yapan insanları desteklemek istiyor. Bir foto muhabirinin bu mesleğe girdiği zaman en büyük beklentilerinden biri yaptığı işin kabul görmesi, tanınması, bilinmesi."





Açılış konuşmalarının ardından AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kızıldağ, İBB Başkanı Uysal'a hediye takdim etti. Daha sonra AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran ve AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Kızıldağ'a sergi hakkında bilgi verdi.