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İstanbul trafiğinde bomboş

İstanbul trafiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde boş kaldı, trafik yoğunluğu ise yüzde 2 oldu.

İHA | 01.05.2018 - 09:00..
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İstanbul trafiğinde bomboş

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması hafta içi sabah saatlerinde yoğun olan İstanbul trafiğini de rahatlattı.

İstanbul trafiğinde bomboş

İSTANBULLU TATİLDE

1 Mayıs'ın tatil olmasının yanında haftasonu tatiline pazartesiyi de ekleyen İstanbullular, soluğu tatil bölgelerinde aldı. İstanbul'da kalanlarsa evlerinde dinlenmeyi tercih etti. Yollar bomboş kaldı.

DURAK VE İSTASYONLARDA SAKİNLİK

Trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 2 olarak görülürken, metrobüs durakları ve birçok toplu taşıma aracında da aynı sakinlik yaşandı. E-5 Yenibosna ve Şirinevler mevkiinde Avcılar ve Topkapı istikametinde de trafiğin boş olduğu görüldü.

İstanbul trafiğinde bomboş

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