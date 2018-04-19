İstanbul trafiğinde harcanan süre mesaiye eşit

Beykoz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ve İstanbul trafiğindeki 500 bin aracın koordinatlarını ve hızını beş yıl boyunca takip ederek oluşturulan 'İstanbul Trafik Otoritmi 2017' raporunun sonuçlarına göre İstanbul'da yaşayanlar hayatlarının ortalama 3.5 yılını trafikte geçiriyor. Bu da haftada bir iş günü mesai fazladan yapmış etkisi yaratıyor.

Rapordan öne çıkan kısımlar ise şunlar:

3,5 YIL TRAFİKTE GEÇİYOR

İstanbul’da yaşayanlar hayatlarının ortalama 3.5 yılını şehir trafiğinde yaşanan yoğunluktan kaynaklanan gecikmelere feda ediyorlar.

2017 yılında İstanbul ana arterlerinde hareket eden sürücüler ve yolcular seyahatleri süresince harcadıkları zamanın yaklaşık yüzde 55’ini trafik yoğunluğu nedeniyle kaybettiler.

Açık trafikte 20 dakikada alacak mesafeleri yaklaşık 45 dakikada ancak kat edebildiler.

SABAH VE AKŞAM HIZ SAATTE 27 KM

Ortalama sürüş hızı 36 km/saat olarak belirlendi.

Trafik yoğunluğu sabah ve akşam saatlerinde daha da arttı. Hafta içi sabahları ortalama hız ana arterlerde yaklaşık 27 km/saate indi, trafikte kaybedilen süre toplam zamanın yüzde 67’sine ulaştı.

Açık trafikte 20 dakika süren mesafe, sabah ve akşam saatlerinde yaklaşık bir saat sürdü.

TRAFİKTE HARCANAN HAFTALIK SÜRE MESAİYE EŞİT

Hafta içi sabah ve akşamlarında 30 km araç kullanan kişiler yaptıkları her seferde 40’ar dakika kaybettiler.

Günde iki saatlerini harcadıkları trafikte, 1 saat 20 dakika yoğunluktan dolayı harcandı.

Beş gün boyunca benzer yoğunluk seviyelerinin yaşanmasından dolayı haftalık kayıp yedi saate başka bir ifadeyle neredeyse bir iş günü mesaisine yaklaştı.

15 DAKİKA SÜRMESİ GEREKEN TAKSİM-KOZYATAĞI 69 DAKİKA

7.5 km’lik Maslak-Mecidiyeköy arası 2017 yılı sabahlarında ortalama 25 dakika sürdü, tersi yönde aynı rota 23 dakika sürmüş. Trafik açık olsaydı yalnızca 12 dakika sürecekti.

17 km’lik Taksim-Kozyatağı arasında 2017 akşamlarında sürüş hızı ortalama 15 km/s olmuştur. Açık trafikte yaklaşık 15 dakika sürmesi gereken yol bir saatten fazla sürmüştür (69 dk). Aynı saatlerde tersi yönde hareket eden sürücüler ise aynı mesafeyi yaklaşık 45 dakikada almışlardır.

10 km’lik Mecidiyeköy-Bakırköy arası açık trafikte 10 dakika sürebilecekken, sabahları 17 dakika akşamları ise yoğunluktan dolayı 47 dakika sürmüştür. Tersi yönde hareket eden sürücüler Bakırköy’den Mecidiyeköy’e giderken yolda sabahları 42 dakika akşamları ise yaklaşık 30 dakika harcamışlardır.

4 BİN KM'LİK YOL AĞI TAKİP EDİLDİ

Bu çalışma için işlenen veriye İstanbul’da yaklaşık 4 bin km’lik bir yol ağı takip edilerek ulaşıldı. Bu uzunluk İstanbul ile Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan Lizbon arasındaki karayolu mesafesine (4.092 km) eşit.

Beş yıl boyunca, 120 arterde her iki saniyede bir bu mesafedeki hareket kayıt altına alındı. Çalışma, trafiği üç farklı hareketlilik üzerinden değerlendirmeye aldı: Ana Koridor, Doğu-Batı Aktarma Koridoru ve Batı-Doğu Aktarma Koridoru.