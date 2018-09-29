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İstanbul Valiliği'nden tropik fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, iki gün sürecek kuvvetli fırtına ile ilgili uyarıda bulundu.

DHA | 29.09.2018 - 13:01..
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İstanbul Valiliği, tropik fırtınayla ilgili uyarıda bulundu. Pazar ve pazaretsi günü rüzgarın hızının artacağı ifade ediliyor.

İstanbul Valiliği'nden tropik fırtına uyarısı

PAZAR GÜNÜ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre ; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde rüzgarın Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Vatandaşlar ihtiyaç halinde ve acil durumlarda; 112 Acil Yardım, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 159 Karayolları telefon numaraları ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını arayarak yardım talep edebilecek.

FIRTINA YÖN DEĞİŞTİRDİ

Meteoroloji, yaptığı açıklamayla Ege'de beklenen fırtınanın yönünü değiştirerek kuzeye yöneldiğini duyurdu.

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