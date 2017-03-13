İstanbul Valiliği'ni basan darbeciler hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminde görevlendirildikleri iddia edilen 70 Hava Harp Okulu öğrencisi, 3 öğrenci sorumlusu rütbeli komutan ve 2 erin de aralarında bulunduğu 75 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonlarında görülmeye başladı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak olan sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

SAVUNMALARI ALINACAK

Bu sabah saat 10.00’da başlayan ilk duruşmalarda öncelikle kimlik tespitleri yapılıyor. Duruşmalar kimlik tespitlerinin ardından iddianamelerin okunması ve sanıkların sözlü savunmalarının alınması ile devam edecek.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Her iki davanın da görüldüğü Silivri Ceza İnfaz Kurumu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Önlemler kapsamında Jandarma’ya bağlı ekipler, kontrol noktalarından geçen araçları didik didik ararken, araçlardaki şüpheli şahıslara yönelik inceleme çalışması yapıyor. Çalışmalara arama uzmanı Jandarma köpekleri destek veriyor.