taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.22195
Euro
7.32875
Altın
1200.269
Borsa
98438.47
Gram Altın
240.481

İstanbul Valiliği'nin odası üzerinden algı operasyonu

İstanbul Valiliği'nin misafir ağırlama salonunun 2002'den beri değişmeyen görüntüsü yeni gibi paylaşılarak algı oluşturulmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 14:16..
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul Valiliği'nin makam odası üzerinden sosyal medyada yeni bir yalan ortaya atıldı. Odanın fotoğrafı yeni yaptırılmış gibi paylaşılıyor.

2002 YILINDA YAPILAN ODAYI YENİ GİBİ PAYLAŞIYORLAR

2002 yılından beri değişmemiş olan makam odasının "Vali'nin yeni odası" diyerek paylaşılmasının ardından, bilmeden araştırmadan buna inananlar yalana destek çıkıyor.

"ETMEYİN, EYLEMEYİN, 2002'DEN BERİ ÖYLE"

Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesinde konuya değinerek "2002’nin başlarıydı. Dönemin İstanbul Valisi’ni ziyarete gitmiştim. Osmanlı döneminden kalma binadaki misafir kabul salonu, işte böyle bir yerdi... Aradan geçmiş onca zaman... İstanbul Valiliği’nin misafir ağırlama salonunda hiçbir değişiklik olmamış. Etmeyin, eylemeyin. Orası 2002’den beri öyle! " diye seslendi.

İstanbul Valiliği'nin odası üzerinden algı operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Otomotilde ÖTV düzenlemesi

Otomotilde ÖTV düzenlemesi

225
Trump: Ruhani ile görüşürüm

Trump: Ruhani ile görüşürüm

38
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün Türkiye'ye dönme hayali

144
Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

Para cezası alan muhtar polislere hakaret etti

137
ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları

175
Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

49
Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM