İstanbul Valiliği'nin odası üzerinden algı operasyonu

İstanbul Valiliği'nin makam odası üzerinden sosyal medyada yeni bir yalan ortaya atıldı. Odanın fotoğrafı yeni yaptırılmış gibi paylaşılıyor.

2002 YILINDA YAPILAN ODAYI YENİ GİBİ PAYLAŞIYORLAR

2002 yılından beri değişmemiş olan makam odasının "Vali'nin yeni odası" diyerek paylaşılmasının ardından, bilmeden araştırmadan buna inananlar yalana destek çıkıyor.

"ETMEYİN, EYLEMEYİN, 2002'DEN BERİ ÖYLE"

Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesinde konuya değinerek "2002’nin başlarıydı. Dönemin İstanbul Valisi’ni ziyarete gitmiştim. Osmanlı döneminden kalma binadaki misafir kabul salonu, işte böyle bir yerdi... Aradan geçmiş onca zaman... İstanbul Valiliği’nin misafir ağırlama salonunda hiçbir değişiklik olmamış. Etmeyin, eylemeyin. Orası 2002’den beri öyle! " diye seslendi.